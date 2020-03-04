В Італії зростає кількість померлих від коронавірусу

У світі вже зафіксовано понад 93 тисячі випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 66 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 3 198 людей.

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 1267 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 93 507 осіб, і з них 50 743 людини одужало.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 2982 летальних випадки. Окрім цього 79 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії, 77 в Ірані, 28 у Південній Кореї, 9 у США, та по 6 у Японії та туристичному кораблі Diamond Princess.

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:

Італія – 2502 випадків, з яких 79 – смертельні

Німеччина – 240 випадків

Франція – 212 випадків, ( 4 смертельні)

Іспанія – 165 випадків

Швейцарія – 58

Велика Британія – 51

Австрія – 39

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.