В Італії зростає кількість померлих від коронавірусу

У світі вже зафіксовано понад 93 тисячі випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 66 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 3 198 людей.
У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 1267 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 93 507 осіб, і з них 50 743 людини одужало.
Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 2982 летальних випадки. Окрім цього 79 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії, 77 в Ірані, 28 у Південній Кореї, 9 у США, та по 6 у Японії та туристичному кораблі Diamond Princess.
Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:
- Італія – 2502 випадків, з яких 79 – смертельні
- Німеччина – 240 випадків
- Франція – 212 випадків, ( 4 смертельні)
- Іспанія – 165 випадків
- Швейцарія – 58
- Велика Британія – 51
- Австрія – 39
Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.
Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.
Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.
Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.
Андрій Котенський