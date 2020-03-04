Призов у 2020 році: у військовому комісаріаті дали відповіді на найпоширеніші запитання

Вже 1 квітня в Україні розпочнеться весняний призов громадян на строкову військову службу. Триватиме він до 30 червня. Відтак Львівський обласний військовий комісаріат відповідає на найпоширені питання, які виникають сьогодні стосовно призовної кампанії.

Кого призвуть до армії і на який термін?

Призову підлягатимуть громадяни України віком від 18 до 27 років, які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії. Призов громадянам віком 18-19 років здійснюватиметься на розгляд призовних комісій. Хлопці без вищої освіти служитимуть 18 місяців, а ті, хто має ступінь спеціаліста або магістра, – 12.

Як діяти призовнику, який отримав або не отримав повістку?

Громадяни, які отримали повістку, зобов’язані прибути до призовної дільниці в зазначений термін. При цьому, неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Отже, як тільки в країні оголосять про початок призовної кампанії, військовозобов’язаним громадянам дається 10 днів на явку у військкомат.

Хто має право на відстрочку або звільнення від служби в армії?

Передбачено перелік громадян, які можуть отримати відстрочку. Це, зокрема, чоловіки, які мають двох і більше дітей або вагітну дружину, студенти денних відділень ПТУ, ВНЗ і духовних семінарій, призовники, які є єдиними годувальниками в сім’ї, педагоги, лікарі, священнослужителі, поліцейські.

Як отримати відстрочку або звільнення від армії за станом здоров’я?

Відстрочка, як і звільнення від служби оформлюються виключно за рішенням призовної комісії на підставі проведеної військово-лікарської експертизи. Після медичного огляду виноситься Постанова військово-лікарської комісії. Як правило, повне звільнення від загальної військової повинності мають молоді люди з явними важкими патологіями

Чи направлятимуть строковиків для виконання завдань в ООС?

Ні в якому разі. Строковиків залучати до служби в ООС заборонено відповідно до рішення РНБОУ.. Вони проходитимуть службу виключно в місцях постійного розташування військових частин, в підрозділах Збройних сил, Національній гвардії, Державної прикордонної службі та Державної спеціальної служби транспорту.

Чи потрібно звільнятися з роботи у разі призову на строкову службу?

В жодному разі не потрібно. За військовослужбовцем протягом терміну служби зберігається робоче місце та середньомісячний заробіток.

Яку відповідальність нестимуть «ухилянти» від призову?

За порушення законодавства про військову службу в Україні передбачено два види відповідальності – адміністративна й кримінальна. Тобто штраф або позбавлення волі.

Додамо, що строковики перебувають на повному державному забезпеченні, отримують ряд виплат протягом служби та мають відпустку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає, що у 2020 році призивати до армії почнуть чоловіків віком від 18 до 27 років.

Раніше Львівський портал розповідав, як на Львівщині проходив осінній призов. Цьогоріч область відправила до війська майже 700 призовників.

До слова, у Міністерстві оборони України пропонують скасувати призов.