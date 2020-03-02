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У Парижі через коронавірус закрили Лувр для відвідувачів

Соломія Головіна

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У художньому музеї Лувр у Парижі повідомили, що з 1 березня закривають свої двері для відвідувачів через поширення у світі коронавірусу Covid-19. Про це йдеться у повідомленні музею, передає «Громадське»

Там пояснили, що музей закрили після оперативної наради, на якій співробітники Лувру обговорили питання в галузі охорони здоров’я та заходи профілактики коронавірусу. Розпорядження про закриття Лувру надійшло від французьких міністрів.

«Просимо вибачення за незручності й будемо інформувати вас про розвиток ситуації», – додали у музеї.

Як повідомляв Львівський портал, кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до понад 87 тисяч.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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