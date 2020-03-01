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На коронавірус захворіли понад 87 тисяч людей

Ольга Денисяка

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У світі вже зафіксовано понад 87 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 57 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 2981 людини.

 

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 1740 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 87 201 осіб, і з них 42 324 людей вже одужали.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 2 870 летальних випадки. Окрім цього 43 смерті від китайського вірусу зафіксовано у Ірані, 29 в Італії, 18 у Південній Кореї, 6 на туристичному кораблі Diamond Princess та 6 у Японії …

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Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено у:

  • Італія – 1 128 випадків, з яких 29 – смертельний
  • Франція – 100 випадок, (2 смертельні)
  • Німеччина – 79 випадків
  • Велика Британія – 69
  • Іспанія – 58 випадків
  • Швейцарія – 18
  • Швеція – 13

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львов

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