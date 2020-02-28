У школах і садочках Львова дітей вчитимуть правильній гігієні рук

З понеділка, 2 березня, у школах і садочках Львова щодня проводитимуть 15-хвилинні профілактичні бесіди про правильну гігієну рук. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Задля зменшення ризику захворювання на гострі респіраторні захворювання, з понеділка, 2 березня, у школах і садочках Львова щодня проводитимуть 15-хвилинні профілактичні бесіди про правильну гігієну рук.

Начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик розповіла, що управління підготувало матеріали для вчителів (різноманітні навчальні ролики, підручники, конспекти відповідних уроків), розмістило їх на Facebook-сторінці Навчально-методичного центру та надіслало листи для навчальних закладів.

«Вчителі, опираючись на ці матеріали, навчатимуть учнів дбати про гігієну рук. Окрім того, були роздруковані інформаційні флаєри для кожного учня, які розповідатимуть про п’ять простих кроків захисту себе і рідних та рекомендації для тих, хто повернувся з-за кордону. Діти зможуть самостійно прочитати інформацію, принести флаєри додому та розповісти близьким», – додала Зоряна Довганик.

Львівський портал повідомляв, що у школах, лікарнях, ЦНАПах, адміністративних будівлях міської ради, підприємствах та установах Львова через коронавірус встановлять антисептики для рук. Також на Львівщині рекомендують припинити масові заходи.

Нагадаємо, на Львівщині у пунктах пропуску «Шегині», «Рава-Руська», «Краковець» та поблизу аеропорту «Львів» чергують карети швидкої медичної допомоги. За потреби вони будуть транспортувати людей в обласну інфекційну лікарню, яка є базовою медустановою, що лікуватиме хворих на коронавірус. Втім медзаклад може прийняти лише 300 таких пацієнтів.

Натомість усіх, хто буде відмовлятися від вимірювання темератури, прикордонники можуть не впустити в Україну. Зазначимо, що за три дні температурний скриніг пройшли майже 160 000 людей.

Детальніше про все, що варто знати про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику та де лікуватись у Львові читайте за цим посиланням.