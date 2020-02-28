Очільниця львівського аеропорту каже, що поки не виявили жодного пасажира з підвищеною температурою

У львівському аеропорту наразі не виявили жодного пасажира з підвищеною температурою. Про це заявила директорка Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Тетяна Романовська, інформує пресслужба Львівської ОДА.

Тетяна Романовська наголосила, що в аеропорту вживають всіх заходів щодо уникнення потрапляння вірусу на територію області.

«Наше основне завдання – забезпечувати його злагоджену роботу. Звісно, подібні ситуації впливають на зменшення пасажиропотоку, однак приємно, що Прикордонна служба працює дуже чітко, допомагає нам перевіряти пасажирів. Самі мандрівники дуже позитивно сприймають наші заходи, зокрема вимірювання температури. Поки що нікого з підвищеною температурою ми не виявили, тому хочу заспокоїти львів’ян: ми вживаємо всіх заходів щодо уникнення потрапляння вірусу на територію області. Подорожуючи минулого тижня за кордон, варто сказати, що у місцях масового скупчення є дезинфікатори. Нам теж варто взяти це на озброєння, дотримувати власної гігієни та дбати про своє здоров’я», – наголосила вона.

Нагадаємо, 25 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Державна прикордонна служба та Міністерство охорони здоров’я прийняли рішення перевіряти температуру в усіх громадян, які прибувають на територію України. Згодом у львівському аеропорту запровадили особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Процедура займає не більше 10−15 секунд.

Також ми інформували, що прикордонники не проводитимуть паспортний контроль тим, хто заїжджає на територію країни та відмовляється від температурного скринінгу.

Крім цього у пунктах пропуску у «Шегинях», «Рава-Руській», «Краковці» та поблизу аеропорту «Львів» чергуватимуть карети швидкої медичної допомоги. Які, за потреби, транспортуватимуть людей у обласну інфекційну лікарню.

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