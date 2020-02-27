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Через чадний газ до лікарні потрапили двоє львів’ян

Наталя Дуляба

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У середу, 26 лютого, у квартирі на вул. Стрийській, 111-В чадним газом отруїлися дві людини, серед них – дитина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Інцидент стався орієнтовно о 08:00 год. ранку. У власному помешканні чадним газом отруїлися двоє львів’ян, серед яких – 3-річна дитина. Їх у середньому стані важкості доправили в лікарню.

Встановлено, що квартира була обладнана плитою ПГ-4 та двофункційним газовим котлом. Працівники «Львівгазу» тимчасово призупинили подачу газу до помешкання
Наразі всі обставини події встановлюються.

Зазначимо, що з початку 2020 року чадним газом у Львові отруїлися вже більше двох десятків людей.

Протягом 2019-го загалом на території Львівщини чадним газом отруїлись більше 200 людей, 9 із них загинули. Найбільше від чадного газу страждають саме у Львові, адже тут загинули 8 осіб.

Через масові отруєння чадним газом у Львові ще торік взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Але мешканці не впускали комунальників і газовиків у свої квартири, тому термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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