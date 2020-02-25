У Рава-Руській затримали новий одяг під виглядом секонд-хенду

У пункті пропуску «Рава-Руська–Гребенне», що на Львівщині, затримали контрабанду одягу та взуття вартістю кілька мільйонів гривень. Щоб не сплачувати податки перевізник вказав, що це секонд-хенд. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

Наш співвітчизник прибув до пункту пропуску на вантажівці з причіпом. У документах чоловік вказав, що везе вживаний одяг з Сербії на підприємство в Києві.

Однак інспектори знайшли в автомобілі близько 90 мішків з новим одягом, взуттям, жіночими сумками, біжутерією, тощо. Серед них чимало речей відомих брендів.

Орієнтовна вартість товару – кілька мільйонів гривень. Наразі точну вартість і кількість одягу підраховують.

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність за контрабанду.

Як писав Львівський портал, за десять місяців 2019 року на Львівщині митники вилучили контрабанди на 104 млн грн. Детальніше про всі товари-улюбленці львівських контрабандистів читайте за цим посиланням.

Фото: Галицька митниця