Товари-улюбленці львівських контрабандистів-2019

За десять місяців 2019 року на кордоні з Польщею викрили контрабанду різних товарів загальною вартістю 104 мільйони гривень. Найбільшою популярністю користуються промислові товари та продукти харчування. Про це повідомила Львівська митниця ДФС у відповіді на звернення Львівського порталу.

Станом на жовтень правоохоронці виявили 4 162 випадки контрабанди на кордоні. Загальна вартість товарів, які громадяни намагалися незаконно перевезти, склала 104,1 мільйона гривень. Наразі митники вилучили товарів на 81,4 мільйона гривень.

Переважно контрабандистами є фізичні особи. За порушення митних правил цьогоріч затримали 153 фірми.

Найбільшим попитом серед контрабандистів користуються промислові товари (59% із усього переліку затриманих) – техніка, одяг (брендовий і секонд-хенд), взуття, автозапчастини та інше обладнання. На другому місці із показником у 30% йдуть продукти: молочна продукція, сосиски, ковбаси, паштети, кава тощо.

«Упродовж січня-жовтня 2019 року припинено незаконне ввезення на митну територію України продуктів харчування, сільгосппродукції та товарів промислової групи орієнтовно на 59 мільйонів гривень», – кажуть митники.

Трійку лідерів замикають сигарети. Так, за десять місяців 2019 львівські митники затримали більше 200 тисяч пачок сигарет. За приблизними підрахунками, їхня вартість може становити 7,5 мільйона гривень. Детальніше про те, що відбувається контрабандним тютюном після того, як його вилучають на кордоні, читайте тут.

Після цигарок контрабандисти також полюбляють зброю (3%) і транспортні засоби (2%).

Після затримання митники вилучають у порушника всі незаконно переміщені товари, а також транспортний засіб, який він для цього використовував. За цим фактом складають протокол, зазвичай за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді штрафу (100% вартості контрабандних товарів) із конфіскацією цих товарів і транспортного засобу. Саму справу скеровують до суду, який і ставить крапку у цій ситуації.

Зазначимо, що всі товари, які суд конфісковує, офіційно стають «безхазяйними», тому вони переходять у власність держави, паралельно встановлюється їхня реальна вартість. Після цього спеціальні торгівельні підприємства, із якими співпрацює митниця, продає конфіскат на аукціонах та біржах, а отримані від реалізації кошти скеровують до держбюджету.

Загалом із початку року за рішенням суду на Львівщині конфіскували контрабандних товарів майже на 17 мільйонів гривень. Від їхнього продажу до держбюджету вже перерахували 2,5 мільйона гривень, конфіскованих цінностей – на 5 мільйонів гривень.

Фото: Львівська митниця ДФС