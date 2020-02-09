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Нефьодов пропонує криміналізувати контрабанду

Наталя Дуляба

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Державна митна служба спільно з Міністерством юстиції працює над розробкою законопроєкту щодо введення в Україні кримінальної відповідальності за контрабанду. Про це в інтерв’ю Дзеркалу тижня розповів голова Держмитслужби Максим Нефьодов.

 

«Ми – прихильники криміналізації контрабанди, і це підтримує ЄС. Наразі спілкуємося з Мін’юстом, який вважає, що треба коректно виписати текст, бо адміністративне провадження проходить значно швидше, ніж кримінальне. Кримінальне провадження дійсно йде роками. Там зовсім інші стандарти доведення», – сказав Нефьодов.

Він зауважив, що кримінальна відповідальність за перевезення контрабанди діє у багатьох країнах. Втім в Україні її хочуть ввести «з достатньо високого порогу».

«Приміром, якщо Range Rover везе 1600 пачок сигарет, то треба конфіскувати, оштрафувати, забрати Range Rover і на цьому зупинитися. А не засуджувати людину на п’ять років умовного терміну. Але якщо везуть комерційну партію, наприклад, на мільйон доларів, отут уже має бути кримінальне покарання», – пояснив головний митник країни.

Максим Нефьодов також розповів, що Держмитслужба вже підготувала один законопроєкт щодо криміналізації контрабанди. Експерти з ЄС висловили своїх зауваження, тож зараз на митниці готують новий проєкт закону.

Як писав Львівський портал, за десять місяців 2019 року на Львівщині митники вилучили контрабанди на 104 млн грн. Детальніше про товари-улюбленці львівських контрабандистів читайте за цим посиланням.

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