У Краковці затримали контрабанду косметики на чверть мільйона гривень

У пункті пропуску «Краковець – Корчова» митники затримали мешканця Тернопільщини, який намагався незаконно перевезти партію французької косметики. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

30-річний житель Тернопільщини прибув у пункт пропуску на мікроавтобусі. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Під час опитування водій і його пасажири вказали, що перевозять лише особисті речі. Втім митники вирішили перевірити вантажний відсік автомобіля, де посеред валіз виявили коробки з французькою косметикою: креми для тіла, лосьйони, сироватки.

Крім косметики, у багажнику митники знайшли й 30 глюкометрів – приладів для експрес-аналізу вмісту цукру в крові людини. Загальна вартість усіх виявлених товарів становить близько 250 тисяч гривень.

«Водій зізнався, що вказаний товар йому запропонували перевезти через кордон за винагороду, а про те, що його вартість перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, не знав», – кажуть галицькі митники.

За цим фактом складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Усі товари вилучили, а справу скерують до суду, який і обиратиме міру покарання для порушника.

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність за контрабанду.

Як писав Львівський портал, за десять місяців 2019 року на Львівщині митники вилучили контрабанди на 104 млн грн. Детальніше про всі товари-улюбленці львівських контрабандистів читайте за цим посиланням.

Фото: Галицька митниця