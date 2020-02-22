У Китаї заявили, що інкубаційний період коронавірусу може бути 27 днів

Влада китайської провінції Хубей, де наразі є епіцентр смертельного коронавірусу, заявила, що інкубаційний період коронавірусу Covid-19 може бути значно довшим, ніж 14 днів. Про це пише Громадське з посиланням на Reuters.

Влада провінції заявила, що в одного з інфікованих пацієнтів симптоми захворювання з’явилися тільки через 27 днів після зараження.

70-річний чоловік на прізвище Цзян 24 січня повернувся до Шеньнунцзя, на північному заході провінції Хубей, зі східної частини Ечжоу, де він контактував контакті зі своєю інфікованою сестрою.

20 лютого у нього піднялася температура. А наступного дня у чоловіка виявився позитивний результат на коронавірус.

Більш тривалий інкубаційний період може ускладнити стримування поширення коронавірусу.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.