Львівщину відвідає Держсекретар канцелярії президента Польщі Адам Квятковський

Сьогодні на Львівщину завітає Державний секретар канцелярії Президента Польщі Адам Квятковський. Він візьме участь у заходах з відзначення трагічних подій у колишньому селі Гута-Пеняцька, що на Бродівщині. Про це інформує Leopolis з посиланням на Посольство Республіки Польща в Україні.

Як зазначають у повідомленні, візит відбудеться 22-23 лютого задля участі у заходах з відзначення 76-ї річниці трагічних подій у колишньому селі Гута-Пеняцька Бродівського району Львівської області.

За планом візиту шеф канцелярії президента Польщі у суботу ввечері візьме участь у богослужінні в Архикатедральній Базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії РКЦ та у неділю, 23 лютого, у заходах з вшанування пам’яті загиблих від рук німецьких нацистів у с. Гута-Пеняцька.

Разом із Держсекретарем Канцелярії президента РП Адама Квятковського до Львова приїдуть віце-спікер Сейму РП Малгожата Госєвська, Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі, уповноважений Уряду РП у справах діаспори та поляків за кордоном Ян Дзедзічак, керівник Управління у справах ветеранів та репресованих Юзеф Каспшик та інші польські високопосадовці.

Уже кілька років поспіль поляки та українці спільно вшановують пам’ять загиблих у с. Гута-Пеняцька. 28 лютого 1944 року в селі були знищені всі 172 будинки та замордовано мирних мешканців (за різними оцінками від 500 до 800 осіб, включно з жінками та дітьми). Врятуватися вдалося одному поляку, який зумів утекти через дверцята, якими випускали з хати дрібну живність (зимою її тримали у хаті). За його словами — солдати були у німецьких військових одностроях та розмовляли німецькою мовою.

За розповідями старожилів села Підгірці у спаленні Гути-Пеняцької брали участь три німецькі частини. Причиною знищення села було зникнення двох німецьких офіцерів поблизу складів з боєприпасами, які розміщувалися у Підгірцях, місцина під назвою «Лісовики». Німці знали, що у Гуті-Пеняцькій радянські партизани з загону «Переможці» після тривалого перебування там залишили своїх агентів та багато зброї.