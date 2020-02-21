При храмі Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові збиратимуть допомогу для евакуйованих з Уханю

Львів’ян закликають приносити у храм Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові, фрукти, книги, засоби гігієни для евакуйованих з Китаю українців, які 14 днів перебуватимуть в обсервації в Нових Санжарах. Про це інформує «Духовна велич Львова».

«Пропонуємо небайдужим львів’янам зібрати та передати допомогу евакуйованим співгромадянам з міста Ухань, Китай. Ви можете передати фрукти, книги, предмети особистої гігієни нашим співвітчизникам, які перебувають у Нових Санжарах, що у Полтавській області», – йдеться у повідомленні.

Місце збору – волонтерський центр церкви Різдва Пресвятої Богородиці (Майдан святого Івана Павла другого, Сихів ) з 8.00 до 20.00 год. Або ж речі можна приносити у середню загальноосвітню школу східних мов та бойових мистецтв «Будокан», що за адресою Шухевича, 2.

Як повідомляв Львівський портал, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. 20 лютого літак з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями приземлився в аеропорту «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС поінформували, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. До цього ми зазначали, що цей літак кружляв над Харківщиною. Після дозаправки він таки приземлився у харківському аеропорту.

Згодом з’явився офіційний коментар президента України Володимира Зеленського щодо прибуття літака. Глава держави наголосив, що закритий медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Невдовзі у смт Нові Санжари Полтавської області місцеві мешканці вийшли на пікет проти розміщення евакуйованих українців з Китаю у медцентрі на території їхнього населеного пункту. Проте евакуйованих українців таки вдалося розмістити у санаторії у Нових Санжарах.