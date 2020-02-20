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На Донбасі окупанти обстріляли кладовище

Ольга Денисяка

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Російські бойовики під час обстрілу пошкодили більше десяти могли на цвинтарі у Пропасній. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

 

Російські збройні формування обстріляли населений пункту із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«18 лютого в результаті обстрілу східної околиці міста Попасна із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм пошкоджено більше 10 могил на міському кладовищі», – йдеться в повідомленні.

Факт обстрілу кладовища ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил Російської Федерації до загальноприйнятих норм моралі. Зазначені дії у цивілізованому світі неприпустимі.

Також українська сторона звертається до представників СММ ОБСЄ щодо фіксації зазначено факту.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів 18 лютого один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисника отримали поранення та ще двоє – бойове ураження.

Як писав Львівський портал, про ворожий наступ на Донбасі і запеклі бої пресцентр ООС повідомив лише о 08:30 год. Перед цим, близько 07:00 год., він подавав ранкове зведення, у якому згадувались лише вісім обстрілів за добу.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою досить скоромно прокоментував ранкові бої на Луганщині. Він зауважив, що «провокації бувають», втім Україна має потужну армію. Також гарант відзначив, що ця військова провокація не змінить курс на припинення війни.

Фото: ООС

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