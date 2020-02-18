Наступ бойовиків на Донбасі: в ЗСУ розповіли про втрати

Внаслідок наступу окупантів на Луганщині сьогодні, 18 лютого, загинув один захисник України, ще троє отримали поранення, двоє – контужені. Про це під час брифінгу повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак, пише Офіс президента.

Орієнтовно о 05:00 год. ранку ворог атакував позиції 72-ї та 93-ї окремих механізованих бригад поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, що на Луганщині. Під час обстрілів окупанти використовували артилерійські системи калібру 152 мм, що заборонені Мінськими домовленостями.

Руслан Хомчак зауважив, що наступ бойовиків відбувався не біля ділянки розведення у Золотому.

«Золотих є п’ять. І сьогодні ми не говоримо про ділянки розведення… По Золотому з моменту розведення не було жодних проблем», – сказав начальник Генштабу ЗСУ.

За його словами, окупанти намагалися атакувати спостережні пости на позиціях обох бригад, втім підрозділи відбили напад. Після цього зав’язався бій, але українські військові дали адекватну відповідь зі всього озброєння.

«Станом на цю годину (12:30 – ред.) всі наші позиції перебувають під контролем наших військ. Приблизно з 10:00 год. противник запросив режим тиші, тому що йому потрібно забрати його вбитих і поранених», – зазначив Руслан Хомчак.

Внаслідок ворожого наступу один український військовий загинув, троє отримали поранення, ще двоє – контужені. Усіх постраждалих бійців госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Також Руслан Хомчак додав, що на місці бойових дій працює Спільний центр координації та контролю (СЦКК), ситуація є контрольованою.

«Зараз ситуація стабільна, контрольована, вогонь припинився. Всі резерви, всі підрозділи працюють згідно з раніше прийнятими рішеннями та всіма планами», – наголосив він.

Як писав Львівський портал, про ворожий наступ на Донбасі і запеклі бої пресцентр ООС повідомив лише о 08:30 год. Перед цим, близько 07:00 год., він подавав ранкове зведення, у якому згадувались лише вісім обстрілів за добу.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою досить скоромно прокоментував ранкові бої на Луганщині. Він зауважив, що «провокації бувають», втім Україна має потужну армію. Також гарант відзначив, що ця військова провокація не змінить курс на припинення війни.