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Зеленський про бій біля Золотого: «Ця провокація не змінить курс на припинення війни»

Вероніка Рой

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська сильно відповіли на провокації, які відбулися сьогодні вранці зі сторони формувань Російської Федерації неподалік Золотого на Донбасі. Про це президент сказав під час брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає пресслужба глави держави.

 

За його словами, ситуація на лінії розмежування в зоні проведення Операції об’єднаних сил у Луганській області, де сьогодні вранці незаконні збройні формування здійснили атаку на позиції українських військових, перебуває під контролем української сторони.

«У нас потужна армія. Провокації бувають, армія сильно відповіла. Ситуація повністю контрольована. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс (на завершення війни, – ред.), бо лише з сильною армією можливо сідати за стіл переговорів», – наголосив глава держави.

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