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На Донбасі окупанти пішли у наступ. Є загиблі

Наталя Дуляба

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Сьогодні зранку, 18 лютого, окупанти пішли у наступ неподалік від ділянки розведення у Золотому. У штабі ООС заявляють про втрати. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Попередньо відомо, що вранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Окупанти ведуть обстріли стріляють по наших захисниках із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

«Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Станом на зараз триває бій. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів українські захисники понесли втрати», – кажуть у штабі ООС.

Наразі жодних інших даних про втрати серед українських військовослужбовців немає.

Підрозділи Об’єднаних сил обороняються. У штабі ООС кажуть, що вони «дають адекватну відповідь окупанту», намагаючись придушити збройну активність ворога.

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