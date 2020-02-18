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Доба на Донбасі: окупанти не припиняють обстріли

Наталя Дуляба

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Протягом минулої доби, 17 лютого, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Найактивнішим противник був у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут він стріляв по українських позиціях поблизу Гнутового, Павлополя, Пісків, Водяного і Березового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти гатили по позиціях захисників Оріхового.

Ворог обстрілював позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів 17 лютого ніхто з українських захисників не постраждав.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності на Донбасі не проявляли.

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