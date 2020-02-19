У Сокалі троє підлітків отруїлися чадним газом

У вівторок ввечері, 18 лютого, у Сокалі троє підлітків потрапили у лікарню через отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Інцидент стався ввечері у квартирі на вул. Шептицького, 151. Тут чадним газом отруїлися троє місцевих мешканців віком 14, 15 і 16 років. Їх у стані середньої важкості госпіталізували у Сокальську центральну райлікарню.

Встановлено, що помешкання обладнане плитою ПГ-4 та двофункційним газовим котлом. Працівники «Львівгазу» тимчасово призупинили подачу газу до квартири.

Наразі всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у 2019 році на Львівщині чадним газом отруїлись більше 200 людей, 9 із них загинули. Найбільше від чадного газу страждають саме у Львові, адже тут загинули 8 осіб.

Через масові отруєння чадним газом у Львові ще торік взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Але мешканці не впускали комунальників і газовиків у свої квартири, тому термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.