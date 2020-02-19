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СБУ взялась розслідувати наступ окупантів на Луганщині

Наталя Дуляба

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За фактом обстрілів, які здійснювали проросійські терористи 18 лютого на Луганщині, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Служба безпеки України вже почала досудове розслідування. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

 

Слідчі спецслужби встановили, що 18 лютого близько 06:00 год. ранку окупанти почали обстріл із забороненого Мінськими угодами великокаліберного озброєння позицій підрозділів операції Об’єднаних сил у районі населених пунктів Оріхове, Новотошківське, Кримське, Хутір Вільний, що на Луганщині.

«Бойовики також здійснили спробу прориву через лінію розмежування. Внаслідок обстрілу незаконних збройних формувань один український військовий загинув, п’ятеро бійців зазнали поранень. Всі обставини події наразі встановлюються слідством», – кажуть в СБУ.

За фактом обстрілів відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Справу розслідують також під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Як писав Львівський портал, про ворожий наступ на Донбасі і запеклі бої пресцентр ООС повідомив 18 лютого о 08:30 год. Перед цим, близько 07:00 год., він подавав ранкове зведення, у якому згадувались лише вісім обстрілів за добу.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою досить скоромно прокоментував ранкові бої на Луганщині. Він зауважив, що «провокації бувають», втім Україна має потужну армію. Також гарант відзначив, що ця військова провокація не змінить курс на припинення війни.

У Генштабі ЗСУ згодом розповіли, що внаслідок наступу окупантів на Луганщині загинув один захисник України, ще троє отримали поранення, двоє – контужені.

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