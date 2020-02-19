Мерія Львова скерує до уряду листи через заборгованість зарплат працівникам ЛАЗу

Сьогодні, 19 лютого, на загальній міській апаратній нараді запропонували скерувати листи до Кабінету Міністрів України, аби вирішити питання заборгованості зарплати працівникам ЛАЗу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, Ірині Кулинич та Андрій Москаленку дали доручення підготувати відповідні звернення до уряду, щоб вирішити питання заборгованості по виплаті заробітної платні працівникам ЛАЗу

«Поки не будуть серйозні кримінальні розслідування щодо людей, які розікрали цей завод, важко буде знайти якісь додаткові кошти. Важливо це все підготувати і завтра, на сесії міської ради, ми це озвучимо», – зазначив міський голова Львова.

Нагадаємо, у 2018 році розгорівся скандал довкола виплати майже 20 млн грн боргу ЛАЗу. Цей борг мало комунальне АТП-1 перед ТзОВ «Оптимум – Фактор», частка якого належить родині російського олігарха Ігоря Чуркіна, за автобуси, які закуплялись ще до Євро-2012. Депутати Львівської міськради довго не могли визначитись, чи виплачувати цей борг, втім згодом все-таки вирішили цього не робити.

Як відомо, з 2001 року ЛАЗ перебуває у власності російського бізнесмена Ігоря Чуркіна та низки іноземних компаній.

Як повідомляв Львівський портал, на початку квітня минулого року будівлю колишнього ЛАЗу на вул. Стрийській, 45 почали демонтовувати. Тоді Садовий запевнив, що жодного житла на цьому місці не буде.

А 25 квітня під час сесії Львівської міської ради депутат Маркіян Лопачак заявив, що ЛКП «АТП-1» вже нібито сплатило майже 20 млн грн боргу фірмі, наближеній до російського олігарха Ігоря Чуркіна, а саму територію колишнього ЛАЗу планують незаконно приватизувати.