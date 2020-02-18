У львівській школі, в якій вчився Герой Майдану Юрій Вербицький, проведуть вечір його пам’яті

Завтра, 19 лютого, у львівській школі № 27 проведуть акцію «У людських перемог є імена», яка має на меті вшанувати пам’яті Героїв Небесної Сотні, зокрема — колишнього учня навчального закладу Юрія Вербицького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

О 14:00 год. у СЗШ № 27, яка носить ім’я Юрія Вербицького, за участі педагогів та учнів навчального закладу проведуть захід спогадів про учасників Майдану, родичів та друзів Героя Небесної Сотні.

Учні та педагоги вшановуватимуть пам’ять Героїв Небесної Сотні, зокрема колишнього учня школи Юрія Вербицького. Окрім того, на час проведення заходу у школі перебуватиме виставка фотографій «Крим (о)гляди Юрія Вербицького». Організатор фотовиставки Наталія Криничанка.

Серед запрошених гостей будуть близькі та друзі Юрія Вербицького. Зокрема його брат — Сергій Вербицький, учитель Героя Майдану, однокласниця Юрія Вербицького — Орися Ісаюк, його співробітники, друзі та інші.

Довідка

Юрій Вербицький народився 25 серпня 1963 року у родині геофізика Тараса Зиновійовича Вербицького та Тетяни Василівни Борачок. У 2013 захистив дисертацію на тему «Методичні та прикладні аспекти комплексного банку геофізичної інформації Карпатського регіону» і отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. Займався створенням апаратури і програмного забезпечення геофізичних і сейсмічних досліджень. Захоплювався альпінізмом, долав маршрути найвищої категорії складності на Кавказі.

Юрій спеціально взяв відпустку на роботі, поїхав на Майдан в середині січня 2014 року. Юрія Вербицького викрали разом з Ігорем Луценком 21 січня 2014 р. безпосередньо з приміщення офтальмологічного відділення Жовтневої лікарні у місті Києві. До лікарні з Будинку профспілок його привіз Ігор Луценко для надання медичної допомоги через травму ока.

22 січня 2014 р. тіло Юрія Вербицького було знайдено в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області зі слідами тортур. Рідний брат Юрія упізнав його тіло у морзі Борисполя.Удостоєний звання Герой України (21 листопада 2014, посмертно) — за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції Гідності.