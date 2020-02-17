Жертв насильства закликають звертатись до бригади соціально-психологічної допомоги

У Львові функціонує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Директорка Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Алла Горбач розповідає, що більша частина жінок, які постраждали і звернулися за допомогою, не визнають, що відбулося насильство. Це свідчить про те, що суспільство не готове до боротьби з такою проблемою.

«Якщо ви чи ваші близькі потерпають від домашнього насильства, чи ви стали свідком, або вам відомі факти про вчинення домашнього насильства, або ж ви або ваші рідні перебувають у кризовій ситуації, яку не в змозі подолати – залишення дитини без нагляду, зникнення дитини з дому, загроза життю та здоров’ю, ситуації пов’язанні з торгівлею з людьми та інші ситуації, дуже просимо звертатися за допомогою фахівців», – пояснила Алла Горбач.

У складі мобільної бригади є штатні працівники міського центру соцслужб: двоє психологів та троє фахівців із соціальної роботи. Вони першими надають людям, які потрапили у кризову ситуацію або постраждали від домашнього насильства, оперативну соціальну та психологічну допомогу.

Фахівці мобільної бригади пройшли сертифіковані курси з кризового втручання та надання першої домедичної допомоги. Також фахівці «Гарячої лінії міста Львова» провели навчання для операторів телефонної лінії мобільної групи при Львівському міському центрі соціальних служб.

В екстрених випадках члени мобільної бригади здійснюватимуть виїзди – для цього є автомобіль. За необхідності, фахівці можуть залучити представників ГУ Національної поліції у Львівській області – у разі загрози чи небезпеки для життя або ж здоров’я людини, а також фахівців управління «Служба у справах дітей» та управління охорони здоров’я.

Мобільна бригада функціонує в робочі дні з 09:00 до 18:00 год. Звертатися за допомогою можна буде за телефоном: 0−800−307−305. Дзвінки на цей номер із усіх мобільних та стаціонарних номерів України безкоштовні. Дзвінки прийматиме навчений фахівець, який може якісно надавати психологічні послуги й координувати роботу. Також про випадки домашнього насильства можуть повідомляти усі, хто знає про них або ж став свідком таких ситуацій. Допомогу надають мешканцям Львова, Винник, Рудно та Брюхович.

Довідково:

Мобільна бригада – це спеціалізована служба підтримки осіб, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, в тому числі тих, хто постраждав від домашнього насильства. Основна мета її діяльності — невідкладне надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг із консультування, кризового та екстреного втручання та інших соціальних послуг, відповідно до їхніх потреб.

Нагадаємо, у січні набув чинності закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство і злочини на сексуальному ґрунті.

Для боротьби з домашнім насильством Львівська міська рада затвердила відповідну програму. У її межах протягом 2019-2020 років проводитимуть низку інформаційно-просвітницьких заходів, круглих столів, тренінгів щодо запобігання та протидії домашньому насильству.

Зазначимо, що у Львові працює дві мобільні групи поліції для негайного реагування на повідомлення мешканців про вчинення домашнього насильства.

Також у місті є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

Зараз благодійна організація «Фонд «Горіховий дім» облаштовує соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Створення такого закладу ще навесні передбачила Львівська міськрада.

Львівський портал повідомляв, що з початку року Нацполіція зареєструвала 115 тисяч звернень щодо домашнього насильства та відкрила 1500 кримінальних проваджень за цими фактами.