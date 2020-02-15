50% ринку обігу алкогольної продукції перебуває у тіні, – голова Львівської ОДА

На Львівщині протягом наступного тижня в області триватимуть рейдові перевірки точок незаконної реалізації алкогольної продукції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Робочі групи, що здійснюватимуть виїзди, сформують із представників правоохоронних органів, продспоживслужби, місцевої влади тощо.

«За попередніми оцінками, 50% ринку обігу алкогольної продукції перебуває у тіні. Це впливає не лише на наповнюваність бюджету, офіційне працевлаштування та заважає працювати легальному бізнесу. Неякісна продукція, якої ніхто не контролює, загрожує здоров’ю та життю українців. Мусимо системно підійти до вирішення цієї проблеми, аби до кінця місяця залишити такі явища в минулому», – акцентував голова Львівської ОДА Максим Козицький.