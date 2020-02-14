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Дев'ятьом львівським школам продовжили карантин. Решта – виходять на навчання

Соломія Головіна

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Дев’ять львівських шкіл через хвороби учнів не виходитимуть на навчання у понеділок, 17 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За інформацією управління освіти ЛМР, школи, що мають вийти 14 лютого на навчання, надіслали подання на продовження призупинення навчання до 19 лютого включно. Мова йде про: школи № 20, 32, 37, 38, 51, Львівська лінгвістична гімназія, Львівська українська гуманітарна гімназія, ПШ «Школа радості» та гімназія «Престиж».

Як зазначається, до 19 лютого включно лише 9 шкіл Львова будуть зачинені через хвороби учнів. Усі решта навчальні заклади міста виходять на навчання після тимчасового призупинення освітнього процесу.

Раніше Львівський портал писав, що 13 лютого до освітнього процесу повернулися 30 шкіл Львова, що призупиняли навчання через хвороби учнів.

Зауважимо, що станом 8 лютого у Львові на карантині перебувало 44 школи.

Нагадаємо, 30 січня через грип та ГРВІ на вимушені канікули  пішли пів сотні шкіл на Львівщині. Спочатку серед них були лише дві школи Львова, всі решта розташовані в інших населених пунктах області.

На наступний день, 31 січня, навчання призупинили у 73 школах області.

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