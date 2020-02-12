ОСТАННІ НОВИНИ

На Театральній відновили дерев’яну браму. Фото до і після

Наталя Дуляба

|

У Львові відновили ще одну вхідну браму у пам’ятці архітектури. У будинку №7 на вул. Театральній за кошти міста та самих мешканців відреставрували дерев’яну браму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Відновленням вхідної брами займались реставратори під керівництвом майстра Олександра Савчука. Реставрація обійшлась у 78 400 гривень.

70% вартості робіт, тобто майже 55 000 гривень, профінансувала Львівська міська рада, інші 30% покрили безпосередньо мешканці будинку.

Зазначимо, що для відновлення історичних брам у житлових будинках Львівська міська рада започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30%% мають оплатити місцеві мешканці.

Таким чином торік у Львові відновили більше 20 об’єктів. Серед них – двері та брами на площі Ринок, на вул. Дорошенка, Котляревського, Чупринки, Архітекторській, Лисенка та на інших вулицях.

Нагадаємо, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно на просп. Шевченка відреставрували дерев’яну браму із вітражем.

Фото: Бюро спадщини

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...