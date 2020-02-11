Негода знеструмила більше 200 населених пунктів на Львівщині

Через сильний вітер і налипання мокрого снігу в понеділок, 10 лютого, без світла залишились мешканці 217 населених пунктів на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Загалом негода в області знеструмила 15 районів, без світла залишились жителі 217 населених пунктів (160 повністю, 57 – частково). Найбільше відключень виникло у Жовківському і Самбірському районах.

На місцях протягом доби працювали 23 бригади «Львівобленерго». До аварійних робіт залучили 105 енергетиків і 27 одиниць техніки.

Станом на 08:00 год. вівторка, 11 лютого, світла досі не мають мешканці 87 населених пунктів Львівщини (46 повністю, 41 – частково). Зараз знеструмленням охоплено 12 районів області.

Нагадаємо, 10 лютого на території Львівщини вирував буревій. Пориви вітру сягали до 28-33 м/с. Стихія встигла наробити біди: в області були повалені дерева та пошкоджені дахи.

Синоптики кажуть, що сьогодні, 11 лютого, сильний вітер на Львівщині не вщухне. Мешканців закликають дотримуватись правил безпеки. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач.

Водіїв просять бути максимально обережними за кермом, обов’язково враховувати погодні та дорожні умови, дотримуватися безпечного інтервалу та дистанції, не перевищувати швидкість та уникати ризикованих маневрів.