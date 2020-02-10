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Завтра у Львові знову прогнозують сильний вітер

Вероніка Рой

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Завтра, 11 лютого, у Львові синоптики прогнозують сильний вітер – до 25 м/с. Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

 

Як повідомляється, 11 лютого погоду визначатиме улоговина від циклону на півночі Скандинавії та проходження вдень атмосферного фронту.

«Завтра буде хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с, вдень подекуди сильний вітер 25 м/с, хуртовини. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1 – 6° тепла», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні потужний вітер вже встиг повалити десятки дерев та пошкодив дахи будівель на Львівщині. Детальніше про це читайте тут.

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