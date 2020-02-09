На Львівщині прогнозують буревій і грози. Правила безпеки

Мешканців Львівщини попереджають про погіршення погодних умов. В понеділок і вівторок, 10-11 лютого, у Львові та області прогнозують сильний вітер та ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

«Погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклонів над Норвезьким морем та Скандинавією. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря зменшиться», – кажуть синоптики.

В понеділок, 10 лютого, синоптики обіцяють сильний вітер з поривами до 28-33 м/с, місцями грози. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +4-9°С.

Мінлива хмарність. Вдень часом дощ, подекуди із мокрим снігом, гроза.

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У вівторок, 11 лютого, буревій на Львівщині не вщухне. Вітер сягатиме до 25-30 м/с. На дорогах збережеться ожеледиця.

У зв’язку з істотним погіршенням погоди у Головному управлінні ДСНС Львівщини нагадують правила безпеки. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач.

Водії повинні бути максимально обережними за кермом, обов’язково враховувати погодні та дорожні умови, дотримуватися безпечного інтервалу та дистанції, не перевищувати швидкість, уникати ризикованих маневрів!

«За можливості утримайтеся від подорожей на далекі відстані. Користуйтесь ременями безпеки. Застосовуйте безпечні методи керування транспортними засобами. Тим водіям, що не мають достатніх навичок керування, радимо утримуватись від поїздок під час негоди», – закликають надзвичайники.