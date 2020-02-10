79 шкіл Львова закрили на карантин. Повний список

Від сьогодні, 10 лютого, на тиждень 28 львівських шкіл призупинять освітній процес через хвороби учнів. Частина шкіл продовжили вимушені канікули до середини тижня. Загалом у 79 школах міста призупинено навчання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відзначимо, що з 12 лютого на навчання виходять 17 шкіл. Ситуація із призупиненням навчання у школах Львова така:

Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса мав вийти на навчання 10 лютого, проте призупинення було продовжено до 12 лютого включно .

. Школи № 1, 9, 22, 23, 29, 30, 43, 44, 54, 67, 71, 72, 78, «Дивосвіт», ліцеї № 66, 81 і ПШ «Дзвіночок», які мали вийти на навчання 7 лютого, продовжують вимушене призупинення до 12 лютого включно .

. Від 6 лютого і до 12 лютого включно призупинять навчання у: СЗШ № 24, 27 (лише 1−4 класи), 28, 52, 63, 68, 75, 91, 97, 98, «Берегиня», гімназія «Тривіта», Львівська академічна гімназія, ліцеї № 2, 45, «Просвіта», «Галицький» та ліцеї ім. В. Симоненка.

включно призупинять навчання у: СЗШ № 24, 27 (лише 1−4 класи), 28, 52, 63, 68, 75, 91, 97, 98, «Берегиня», гімназія «Тривіта», Львівська академічна гімназія, ліцеї № 2, 45, «Просвіта», «Галицький» та ліцеї ім. В. Симоненка. Ліцей імені Івана Пулюя призупинить освітній процес від 7 лютого і до вівторка, 11 лютого , включно.

, включно. Від 7 лютого і до 12 лютого включно не працюватимуть: школи № 3, 36, 50, 60, 74, 95, 99, ліцеї 18, 57, 93, «Надія», «Сихівський» та ПШ «Арніка».

включно не працюватимуть: школи № 3, 36, 50, 60, 74, 95, 99, ліцеї 18, 57, 93, «Надія», «Сихівський» та ПШ «Арніка». З 10 по 14 лютого включно призупинення навчання буде у: школа-гімназія «Шептицьких», ПШ «Джерельце», ПШ «Школа радості», школи «Світанок», «Пертоцвіт», № 7, 13, 20, 41, 42, 49, 55, 65, 77, 82, 84, 90, Львівська лінгвістична гімназія, Класична гімназія, Правнича гімназія, ліцеї № 5, 8, 37, 38, 46, гімназія «Престиж», НВК «Один, два, три» і «Софія».

включно призупинення навчання буде у: школа-гімназія «Шептицьких», ПШ «Джерельце», ПШ «Школа радості», школи «Світанок», «Пертоцвіт», № 7, 13, 20, 41, 42, 49, 55, 65, 77, 82, 84, 90, Львівська лінгвістична гімназія, Класична гімназія, Правнича гімназія, ліцеї № 5, 8, 37, 38, 46, гімназія «Престиж», НВК «Один, два, три» і «Софія». До 11 лютого включно було продовжено призупинення навчання у школі № 47.

Нагадаємо, 30 січня через грип та ГРВІ на вимушені канікули пішли пів сотні шкіл на Львівщині. Спочатку серед них були лише дві школи Львова, всі решта розташовані в інших населених пунктах області.

На наступний день, 31 січня, навчання призупинили у 73 школах області.