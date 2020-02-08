У Пустомитівському районі «Форд» врізався у дерево. Водій загинув

У п’ятницю, 7 лютого, на дорозі між селами Чорнушовичі та Журавники Пустомитівського району сталась аварія, у якій загинув 29-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що о 17:40 год. водій автомобіля «Форд», 29-річний мешканець села Журавники, не впорався із керуванням, з’їхав в кювет та врізався у дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Наразі всі причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у 2019 році у ДТП на Львівщині загинули 189 людей, тоді як у 2018-му – 292 людини. Із таким показником тоді область займала перше місце в Україні за кількістю смертельних аварій.