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У Пустомитівському районі «Форд» врізався у дерево. Водій загинув

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 7 лютого, на дорозі між селами Чорнушовичі та Журавники Пустомитівського району сталась аварія, у якій загинув 29-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Попередньо встановлено, що о 17:40 год. водій автомобіля «Форд», 29-річний мешканець села Журавники, не впорався із керуванням, з’їхав в кювет та врізався у дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Наразі всі причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у 2019 році у ДТП на Львівщині загинули 189 людей, тоді як у 2018-му – 292 людини. Із таким показником тоді область займала перше місце в Україні за кількістю смертельних аварій.

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