Львівщина лідирує за кількістю смертельних ДТП в Україні

Упродовж 2018 року у дорожньо-транспортних аваріях, які виникали на території Львівщини, загинули 292 людини. Із таким показником Львівщина займає перше місце серед областей України за кількістю смертельних аварій. Про це сьогодні, 30 січня, йшлося під час виступу прокурора Львівської області Юрія Квятківського на координаційній нараді з правоохоронцями, передає кореспондент Львівського порталу.

За останні два роки на Львівщині не зменшується кількість кримінальних справ, відкритих внаслідок ДТП. Загалом злочини у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту в області становлять майже 4%.

І незважаючи на те, що упродовж 2018 року на території області поменшало смертельних аварій, Львівщина залишається лідером за рівнем смертності на дорогах.

«Хочу наголосити на ДТП зі смертельними наслідками. Незважаючи на тенденцію до зменшення кількості кримінальних правопорушень цієї категорії, Львівська область з року в рік посідає перше місце в державі за смертністю. У 2018 році загинули 292 людини. Водночас 50 кримінальних правопорушень цієї категорії вчинено у стані алкогольного сп’яніння», – розповів Юрій Квятківський.

За його словами, протягом минулого року патрульні склали 2 814 адмінпротоколів на нетверезих водіїв. Серед них – 459 протоколів закрили через недоведеність вини водія, ще 220 – повернули на доопрацювання через те, що протоколи були неякісно складені.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні щодня у ДТП гине близько 11 людей, що є вдвічі більше, ніж у Європі. Детальніше про те, чому українці помирають на дорогах частіше, ніж європейці, читайте тут.