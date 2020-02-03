На Львівщині знизилась смертність у ДТП. За рік на дорогах загинули 189 людей

Протягом 2019 року у дорожньо-транспортних пригодах, що виникли на території Львівщини, загинули 189 людей. Водночас у 2018-му аварії забрали життя у 292 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

У ДТП, за наслідками яких львівські правоохоронці торік відкривали кримінальні провадження, постраждали 763 людини, 189 із яких – загинули.

Незважаючи на такі дані, в Головному управлінні статистики Львівщини кажуть, що кількість постраждалих в аваріях на Львівщині у 2019-му зменшилась на 3,5% порівняно з 2018 роком.

Зазначимо, що протягом 2018 року у ДТП на Львівщині загинули 292 людини. Із таким показником область займала перше місце в Україні за кількістю смертельних аварій.

Львівський портал раніше писав, що щодня в Україні у ДТП гине близько 11 людей, що є вдвічі більше, ніж у Європі. Детальніше про те, чому українці помирають на дорогах частіше, ніж європейці, читайте тут.