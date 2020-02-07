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З понеділка 29 шкіл Львова будуть закриті на карантин

Ольга Денисяка

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З понеділка, 10 лютого, на тиждень 29 львівських шкіл призупинять освітній процес через хвороби учнів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Відтак, ситуація з призупиненням навчання у школах Львова така:

  • Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса мав вийти на навчання 10 лютого, проте призупинення було продовжено до 12 лютого включно.
  • Школи № 1, 9, 22, 23, 29, 30, 43, 44, 54, 67, 71, 72, 78, «Дивосвіт», ліцеї № 66, № 81 і ПШ «Дзвіночок», які мали вийти на навчання 7 лютого, продовжують вимушене призупинення до 12 лютого включно.
  • Від 6 лютого і до вівторка, 12 лютого, включно призупинять навчання у: СЗШ № 24, 27 (лише 1−4 класи), 28, 52, 63, 68, 75, 91, 97, 98, «Берегиня», гімназія «Тривіта», Львівська академічна гімназія, ліцеї № 2, 45, «Просвіта», «Галицький» та ліцей імені В. Симоненка.
  • Ліцей імені Івана Пулюя призупинить освітній процес від 7 лютого і до вівторка, 11 лютого, включно.
  • Від 7 лютого і до 12 лютого включно не працюватимуть: школи № 3, 36, 50, 60, 74, 95, 99, ліцеї 18, 57, 93, «Надія», «Сихівський» та ПШ «Арніка».
  • З 10 до 14 лютого включно призупинення навчання буде у: школі-гімназії «Шептицьких», ПШ «Джерельце», ПШ «Школа радості», школах «Світанок», «Первоцвіт», «Лідер», № 7, 13, 20, 41, 42, 49, 55, 65, 77, 82, 84, 90, Львівській лінгвістичній гімназії, Класичній гімназії, Правничій гімназії, ліцеях № 5, 8, 37, 38, 46, гімназії «Престиж», НВК «Один, два, три» і «Софія».

Як інформував Львівський портал, із 30 січня пів сотні шкіл Львівщини пішли на вимушені канікули через ГРВІ та грип. Серед них дві львівські, а усі решта – в населених пунктах Львівщини. 31 січня стало відомо, що навчання призупинили вже у 73 школах області.

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