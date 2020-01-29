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Пів сотні шкіл Львівщини пішли на вимушені канікули через ГРВІ та грип

Соломія Головіна

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У Львові від завтра, 30 січня, призупиняють навчання школи № 33 та № 53, оскільки у цих школах через грип та ГРВІ відсутні 44% та 33% дітей відповідно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Що стосується інших шкіл, то ситуація не є критичною, вони продовжують навчання.

«Загальний відсоток по місту відсутніх дітей – 9%, але є школи, де такий відсоток більший. Керівництво школи № 33 звернулось в управління з листом про призупинення навчання, оскільки у школі сьогодні відсутні 44% дітей. У школі № 53 відсутні 33% дітей, школа також подала звернення про призупинення навчання. Відтак, від завтрашнього дня призупинено навчання у школах № 53 та № 33 на період четвер-п’ятницю. З понеділка, якщо ситуація буде спокійна, навчання у школах буде відновлено. Є ще три школи, де кількість відсутніх дітей від 22% до 33%, але наразі навчання там не призупиняють. Критичної ситуації загалом по місту нема. Якщо будуть школи, де буде багато відсутніх дітей через захворювання, ці школи будуть призупиняти навчання. Станом на зараз ситуація спокійна, загалом через хворобу відсутні 9% дітей», – розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Як повідомляє zaxid.net, загалом у 50 загальноосвітніх закладах Львівщини  призупинили навчання через високу захворюваність на грип та ГРВІ серед школярів. Зокрема, навчання призупинено у всіх школах Золочівського району, Дрогобича, Стебника, а також у Красненській школі Буського району та у молодших класах Лапаївської школи Пустомитівського району.

Як повідомили у середу, 29 січня, у Дрогобицькій міськраді, у школах Дрогобича та Стебника призупиняють навчально-виховний процес з 30 січня до 3 лютого, оскільки у п’ятьох навчальних закладах кількість відсутніх учнів з ознаками захворювань на грип та ГРВІ становить понад 20- 25%, що свідчить про перевищення епідемічного порогу. У понеділок, 3 лютого, заплановано провести моніторинг. Якщо ситуація не поліпшиться, припинення навчально-виховного процесу продовжать до 10 лютого.

Як повідомила у коментарі виданню спеціаліст департаменту освіти і науки Львівської ОДА Леся Босак, з 28 січня призупинено навчання у молодших класах Лапаївської школи Пустомитівського району, з 29 до 31 січня – у всіх 42 школах школах Золочівського району. З четверга, 30 січня, на карантин підуть школярі Красненської школи Буського району.

За даними департаменту охорони здоров’я ЛОДА, наразі в області не зафіксовано перевищення епідпоргу захворюваності на грип та ГРВІ, моніторинг захворюваності серед дітей продовжується.

Зауважимо, що загалом в області є 1145 шкіл.

Львівський портал повідомляв, що протягом 20-26 січня на ГРВІ захворіли більше 9000 мешканців Львівщини.

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