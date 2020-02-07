Міністерка освіти розкритикувала позицію «1+1» щодо виробництва серіалів російською

Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад у своєму допису у Facebook розкритикувала позицію телеканалу «1+1», який зняв низку серіалів російською мовою.

«Не знаю, як там із володінням державною мовою в якоїсь середньостатистичної Антоніни, на яку орієнтується 1+1, але ось це от «артистам пока ещё тяжело работать на украинском языке» — це сором і глибока неповага до суспільства на 28-му році незалежності. Може, все-таки спробують артісти? Сказати, що державна мова не підходить для кіновиробництва, бо «увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет», – це розписатись у власній меншовартості. Здавалось, останнє ми вже якось побороли. Але ніт..», – написала Новосад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комедії для осіннього сезону телеканал «1+1» зняв тільки українською мовою, а всі 7 мелодрам, котрі планують показувати весною – російською. Під час презентації нового сезону телеканалу каналу продюсерка серіалів та фільмів «1+1» Олена Єремєєва повідомила: «Знайти тональність української мови, щоб глядач його сприймав, досить непросто. За нашими спостереженнями мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії. Подивившись комедії, потрапивши у вир подій, вони просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт».