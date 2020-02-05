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У Міноборони роз'яснили правила призову 18-річних юнаків

Вероніка Рой

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Міністерство оборони розіслало по всій Україні роз’яснювальні листи про цьогорічний призов та відстрочку для 18-річних юнаків. Про це в Facebook повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

 

Як йдеться у повідомленні, вчора від Міноборони направлено роз’яснювального листа на усі обласні державі адміністрації з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній у 2020 році.

«В листі головам призовних комісій усіх рівнів надано рекомендації, як саме розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам. Нагадаю, що це передбачено українським законодавством, а саме Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», – повідомив Загороднюк.

Він уточнив, що у випадку, якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, їх буде прийнято до лав ЗСУ та інших військових формувань. Це відбуватиметься виключно за їх письмовою згодою.

На час проведення призовних кампаній буде організовано надання консультацій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає, що у 2020 році призивати до армії почнуть чоловіків віком від 18 до 27 років.

Раніше Львівський портал розповідав, як на Львівщині проходив осінній призов. Цьогоріч область відправила до війська майже 700 призовників.

До слова, у Міністерстві оборони України пропонують скасувати призов.

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