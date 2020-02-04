На карантин закрили ще 15 львівських шкіл

Через низьку відвідуваність з 5 по 7 лютого включно призупинили навчання ще в 15 школах Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, навчання призупинили у таких навчальних закладах Львова: школи № 9, 23, 29, 48, 62, 67, 70, 71, 72, 77, ЗШ «Дивосвіт», НВК «ШЕЛ», гімназія «Провесінь», Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса та Львівський художній ліцей при ЛНАМ.

Нагадаємо, від вчора і до кінця тижня призупинили навчання через хвороби учнів школи № 1, 4, 22, 30, 40, 43, 44, 47, 54, 66, 78, 81, 87, ЗСШ «Лідер» і ПШ «Дзвіночок». У навчальних закладах № 33 і № 53 ще з минулого тижня призупинено навчальних процес до середи, 5 лютого, включно.

«У двох школах було призупинено навчання минулого тижня. Вчора у 15 навчальних закладах було призупинено навчання, сьогодні – у ще 15-ти. Щодо ситуації у дитячих садочках міста, то тут кількість хворих є значно меншою (близько 7%), тому потреби припиняти у них навчання немає», – інформують в управлінні освіти.

Як інформував Львівський портал, із 30 січня пів сотні шкіл Львівщини пішли на вимушені канікули через ГРВІ та грип. Серед них дві львівські, а усі решта – в населених пунктах Львівщини. 31 січня стало відомо, що навчання призупинили вже у 73 школах області.

Додамо,pа тиждень, з 27 січня по 2 лютого, на Львівщині захворіло на гострі респіраторні інфекції 12 тисяч 660 осіб, що на 3216 випадків більше як за попередній тиждень.