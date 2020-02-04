На Львівщині зростає кількість хворих на грип і ГРВІ. За тиждень вірус підхопили майже 13 тисяч людей

За тиждень, з 27 січня по 2 лютого, на Львівщині захворіло на гострі респіраторні інфекції 12 тисяч 660 осіб, що на 3216 випадків більше як за попередній тиждень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського обласного лабораторного центру МОЗ.

Інтенсивний показник захворюваності становить 505,7, при епідемічному порозі 439,6 (ріст на 15 % ). Крім цього у лабораторному центрі наголошують, що на 11 адміністративних територіях зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Зокрема, мова йде про Бродівський, Буський, Золочівський, Камянка-Бузький, Миколаївський, Пустомитівський, Стрийський, Яворівський райони, а також міста Стрий, Самбір, Борислав.

Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 58,8% (захворіло дітей до 17 років – 7 445 осіб). Рівень захворюваності серед дітей зріс на 29,0 %. Зростання зафіксовано у всіх вікових групах, але найбільший показник серед дітей віком 5-14 років.

У той же час, у Львові за тиждень захворіло 3433 особи. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 49,9%.

Протягом цього тижня було госпіталізовано з діагнозом ГРВІ в інфекційні стаціонари області 433 осіб, у тому числі 309 дітей віком до 17 років.

Зазначимо, починаючи з 29 січня в області в окремих навчальних закладах у зв’язку з високим рівнем захворюваності на ГРВІ та грип введені тимчасові обмежувальні заходи шляхом призупинення навчально-виховного процесу. Загалом на Львівщині призупинено навчання у 141 загальноосвітньому та 1 дитячому дошкільному закладі. Серед них 17 шкіл – у Львові.

У лабораторному центрі додають, що в Україні спочатку епідсезону зареєстровано 13 летальних випадків захворювання на грип.

Найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу — щорічна вакцинація.

Нагадаємо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.