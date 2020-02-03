17 львівських шкіл закрили карантин. Перелік

У Львові в 17 школах на тиждень призупинили навчання через збільшення кількості хворих учнів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, навчання призупинили у школах № 1, № 4, № 22, № 30, № 40, № 43, № 44, № 47, № 54, № 66, № 78, № 81, № 87, ЗСШ «Лідер» і ПШ «Дзвіночок». Відновити навчання планують 10 лютого.

«На сьогодні ми отримали від керівників 15 шкіл листи про призупинення навчання у зв’язку із великою кількістю дітей, які відсутні через хворобу. Відтак станом на зараз ми маємо 17 шкіл Львова, у яких призупинено навчання, адже у навчальних закладах № 33 і № 53 призупинено навчальних процес ще з минулого тижня. У цих двох школах навчання припинено до середи включно, у решти 15 — до кінця тижня. Ми продовжимо щодня моніторити ситуацію і, якщо діти будуть здоровими, то з понеділка, 10 лютого, вони приступлять до навчання. Щодо ситуації у дитячих садочках міста, то тут кількість хворих є значно меншою (близько 7%), тому потреби припиняти у них навчання немає», – розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Додамо, карантин оголошується тільки за умов, коли надходить лист лабораторного центру на ім’я міського голови, тоді засідає комісія з питань ТЕБ і НС та приймається рішення щодо призупинення навчання у всіх школах міста. У випадку, якщо є критична ситуація в окремому класі чи в окремому навчальному закладі, призупиняється навчання наказом керівника цього закладу.

Як інформував Львівський портал, із 30 січня пів сотні шкіл Львівщини пішли на вимушені канікули через ГРВІ та грип. Серед них дві львівські, а усі решта – в населених пунктах Львівщини. 31 січня стало відомо, що навчання призупинили вже у 73 школах області.

Додамо, протягом 20-26 січня на ГРВІ захворіли більше 9000 мешканців Львівщини.