У РФ виявили перші зараження коронавірусом

Віце-прем’єр Російської Федерації Тетяна Голікова заявила, що в Росії виявлені перших зараження коронавірусом 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За її словами, перші два випадки зараження виявлені в Забайкальському краї і Тюменської області, а обидва заражених є громадянами Китаю.

Крім того, віце-прем’єр заявила, що РФ почне евакуацію своїх громадян з провінції Хубей в Китайській Народній Республіці. Після цього вони будуть поміщені в карантин на 14 днів.

Як відомо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю. Вже від коронавірусу в Китаї померли щонайменше 213 людей, інфекцію вже виявили у 9692 мешканців материкової частини Китаю.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу. Як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові з підозрою на корона вірус госпіталізовано вже дві особи, які повернулися з Китаю.