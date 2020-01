Українська піаністка отримала «Греммі»

Українська піаністка Надія Шпаченко отримала найпрестижнішу музичну нагороду «Греммі». Її альбом The Poetry of Places переміг у категорії «Найкраща класична збірка». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Надія Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії, який закінчила на «відмінно». Серед її педагогів – Джон Перрі в Лос-Анджелесі, Віктор Розенбаум у Бостоні, Віктор Дерев’янко в Ізраїлі, Серафима Шварц в Україні», – мовиться на сайті Національного симфонічного оркестру України.

Наразі Шпаченко є професором фортепіано у Каліфорнійському державному університеті Помони.

Тріумфатором цьогорічної «Греммі» стала 18-річна американка Біллі Айліш, яка отримала одразу шість статуеток, святкувавши перемогу і в головних категоріях. У категорії «Найкращий запис» перемогла її композиція «Bad Guy», а її платівку «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» визнали найкращим альбомом року.



Фото: suspilne.mediа