У міськраді Львова назвали фіктивною перереєстрацію обласних лікарень

Директор департаменту фінансової політики Львівської міської ради Олег Іщук заявив, що на сьогодні є всі підстави вважати перереєстрації обласною радою лікарень фіктивними, передає пресслужба Львівської міськради.

Він пояснив, що лікарні фактично розміщені і діють у Львові, більшість працівників — львів’яни, тому вони зацікавлені, аби відрахування податку доходів фізичних осіб (ПДФО) з їхніх зарплат скеровувалось на розвиток рідного для них міста.

«Бюджет міста Львова майже повністю складається з доходів від податку фізичних осіб. За рахунок цих коштів утримуються школи, де навчаються також діти працівників наших лікарень, садочки, куди ходять діти представників лікарень. Працівники медичних закладів користуються транспортом та інфраструктурою міста. Для цього потрібні податки фізичних осіб… Якщо йти таким чином, то, теоретично, нехай те село, куди перереєструвались наші лікарні, бере на себе відповідальність за дітей працівників наших лікарень. Нехай вони навчаються там, куди спрямовуються кошти. Це — моральний аспект. Не може бути так, що з людей забирають податки і куди хочуть перераховують їх замість того, щоб ці податки йшли на школи та садочки, на інфраструктуру та пільговий проїзд у транспорті, який фінансується із бюджету міста Львова», — сказав Олег Іщук.

За його словами, є ще й юридичний аспект.

«Він також складається з двох сторін. Перша: згідно з бюджетним кодексом, навіть якщо будь-яка фірма перереєструвалась, то до кінця поточного року вона платить у той бюджет, в якому почали платити у році, а вони цього не зробили. Другий аспект щодо перереєстрації: згідно з господарським кодексом, місцезнаходження об’єкту є його фактичне розташування або місцезнаходження офісу, з якого ведеться управління та бухгалтерських обіг. Мови немає про те, що у всіх обласних лікарнях наради проводяться тут, бухгалтерія знаходиться тут і вони несуть платіжки у наші банки та наші казначейства. Тобто є всі підстави вважати, що адміністратори, які робили перереєстрацію, зробили це фіктивно», — розповів Олег Іщук.

Також він додав, юридичний департамент ЛМР повинен подати позов до суду про відміну реєстрації

«Я думаю, що в обов’язковому порядку наш юридичний департамент повинен подати позов до суду про відміну фіктивної реєстрації. І на кінець: відповідно до бюджетного кодексу, ПДФО перераховуються до бюджету по місцезнаходженню (розташуванню). Всі приміщення розташовані на території міста Львова. Таким чином і тут є порушення чинного законодавства», — розповів директор департаменту фінансової політики ЛМР.

Зазначимо, нещодавно Міністерство фінансів України надіслало Львівській міській раді лист-відповідь щодо перереєстрації закладів Львівської обласної ради зі Львова в інші населені пункти області. У відомстві не побачили нічого протизаконного у такій перереєстрації.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Львівська обласна рада хотіла змінити місце реєстрації психіатричної лікарні з вул. Кульпарківської на село Заклад Миколаївського району. Для прийняття такого рішення депутатам забракло голосів, а сама ідея обурила Львівську міську раду та медичну спільноту. Так, мер Андрій Садовий зауважував, що перереєстрація психлікарні відбере у бюджету міста від 10 до 14 мільйонів гривень.

А нещодавно Львівська обласна рада змінила місце реєстрації ще й Львівського історичного музею. Тепер його юридичною адресою замість площі Ринок є Червоноград (вул. Пушкіна). Такі дії теж неабияк обурили міську владу на діячів культури Львова.

Також місце реєстрації змінили ще чотири лікарні: Львівська обласна клінічна лікарня, Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи.

З огляду на це, за даними департаменту економічного розвитку ЛМР, річні втрати міського бюджету можуть перевищувати 100 млн грн.