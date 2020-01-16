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Львів може втратити 100 мільйонів через перереєстрацію закладів у села

Ольга Денисяка

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Львівська міська рада вважає незаконною зміну адрес реєстрації підприємств, закладів, установ та організацій Львівської облради, позаяк, це призводить до розбалансування місцевих бюджетів та наносить суттєвої шкоди міському бюджету, а відтак – і територіальній громаді Львова. Так, за даними департаменту економічного розвитку, річні втрати міського бюджету можуть перевищувати 100 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили пресслужбі Львівської міської ради.

 

«За нашими даними сума втрат від підприємств та закладів Львівської обласної ради, які вже перереєструвались з міста Львова у 2019 році, становить понад 40 млн грн. За підрахунками спеціалістів, існує загроза, що місто може втратити понад 55 млн грн, якщо Львівська обласна рада продовжить політику перереєстрації платників податку зі Львова. Натомість, річна сума втрат міського бюджету становитиме близько 100 млн грн», – відзначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Також вона наголосила, що у 2019 році більше мільярда гривень надійшло до обласного бюджету ПДФО від офіційно виплаченої заробітної плати всіх платників податків у Львові.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Львівська обласна рада хотіла змінити місце реєстрації психіатричної лікарні з вул. Кульпарківської на село Заклад Миколаївського району. Для прийняття такого рішення депутатам забракло голосів,а сама ідея обурила Львівську міську раду та медичну спільноту. Так, мер Андрій Садовий зауважував, що перереєстрація психлікарні відбере у бюджету міста від 10 до 14 мільйонів гривень.

А нещодавно Львівська обласна рада змінила місце реєстрації ще й Львівського історичного музею. Тепер його юридичною адресою замість площі Ринок є Червоноград (вул. Пушкіна). Такі дії теж неабияк обурили міську владу на діячів культури Львова.

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