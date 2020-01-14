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Обласна рада перереєструвала зі Львова вже чотири лікарні. Медики протестують

Наталя Дуляба

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Чотири лікарні, які підпорядковані Львівській обласній раді, змінили своє місце реєстрації зі Львова на інші населені пунти в області. Проти такого переселення на папері виступили головні лікарі медичних закладів міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Зі Львова вже встигли перереєструвати такі медзаклади:

  • Львівська обласна клінічна лікарня: з вул. Чернігівська, 7 – у смт Великий Любінь Городоцького району;
  • Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф: з вул. Миколайчука, 9 – у с. Завадівка Турківського району;
  • Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр: з вул. Я. Гашека, 2-А – у м. Старий Самбір;
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи: з вул. В. Івасюка, 31 (м. Винники) – у смт Дубляни Самбірського району.

Проти перереєстрації виступила медична спільнота Львова. Медики не поділяють таких дій, оскільки переконані: більшість працівників живуть саме у Львові, користуються його інфраструктурою, тож відрахування з їхніх зарплат мають йти саме на розвиток Львова.

«Більшість наших колег, які є працівниками цих медичних закладів, мешкають у Львові. Тому цілком природно, що вони зацікавлені в тому, аби відрахування ПДФО з їхніх зарплат скеровувалось на розвиток рідного для них міста. Це цілком справедливо, бо ж вони з сім’ями, а також їхні пацієнти з родинами, та й самі лікарні активно користуються інфраструктурою Львова, підтримка та розвиток яких напряму залежить від наповненості міського бюджету.

Як мешканці міста, працівники лікарень і члени їхніх сімей користуються освітянськими послугами, починаючи від дошкільної освіти, отримують послуги з первинної медичної допомоги, користуються різними категоріями пільг та субсидій, відвідують культурно-освітні і театрально-видовищні заходи, мають можливість займатися фізичною культурою та спортом в дитячо-юнацьких школах та на відкритих майданчиках. Але ж на все це також здійснюються видатки із загального фонду міського бюджету.

Тому доволі дивно та несправедливо, якщо медичний заклад розташований в обласному центрі, а користь від цього отримують сторонні бюджети. Подібні кроки серйозно бентежать медичну спільноту міста», – йдеться у заяві головних лікарів медустанов Львова.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Львівська обласна рада хотіла змінити місце реєстрації психіатричної лікарні з вул. Кульпарківської на село Заклад Миколаївського району. Для прийняття такого рішення депутатам забракло голосів,а сама ідея обурила Львівську міську раду та медичну спільноту. Так, мер Андрій Садовий зауважував, що перереєстрація психлікарні відбере у бюджету міста від 10 до 14 мільйонів гривень.

А нещодавно Львівська обласна рада змінила місце реєстрації ще й Львівського історичного музею. Тепер його юридичною адресою замість площі Ринок є Червоноград (вул. Пушкіна). Такі дії теж неабияк обурили міську владу на діячів культури Львова.

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