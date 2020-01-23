Депутати вимагають від Садового повернути проїзд в електротранспорті за 5 грн

Депутати Львівської міськради вимагають скасувати нещодавно встановлений тариф на проїзд у трамваях та тролейбусах і натомість повернути назад попередню ціну – 5 грн. Відповідне звернення до міського голови Андрія Садового оголосили сьогодні, 23 січня, під час сесії депутати всіх фракцій, крім «Самопомочі». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Депутати вважають, що підняття тарифу до 6 грн є безпідставним, тому закликають повернути назад проїзд в електротранспорті Львова за 5 грн.

«Обіцянкою знехтували, адже напередодні львів’ян запевнили, що вартість проїзду підвищать лише після введення електронного квитка, проведення обліку пасажиропотоку та встановлення на зупинках пунктів продажу квитків. Нічого із вищезазначеного виконано не було, отже підстав для подорожчання проїзду в електротранспорті немає… Позиція депутатів одзнозначна: сьогодні для жителів міста не є обґрунтованою вартість ані 5 грн, ані 7 грн. Тому підвищення тарифів є недоцільне, доки у Львові не запровадять е-квиток. Лише тоді буде можливим чіткий облік руху коштів, пасажиропотоку. Ми вимагаємо скасувати підняття ціни на проїзд в електротранспорті Львова і встановити попередній тариф», – зачитала звернення до Андрія Садового депутатка Уляна Пак.

Зазначимо, що під колективним зверненням до мера Львова підписались голови усіх депутатських фракцій (БПП, УКРОП, «Свобода», «Народний контроль», УГП, «Громадянська позиція»), крім фракції «Самопоміч».

Нагадаємо, 10 січня виконавчий комітет Львівської міськради встановив новий тариф на проїзд в електротранспорті. Вартість разового квитка тепер становить 6 грн, якщо його купувати у кіосках чи оплачувати онлайн. Натомість білет у водія коштує 7 грн. Місячний абонемент залишили без змін – 160 грн.

Востаннє вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Львові підняли навесні 2018 року. Тоді тариф зріс із 3 до 5 гривень.

Раніше політик, громадський діяч Ігор Васюник, який є автором закону про е-квиток в Україні, прийнятому Верховною Радою у 2017 році, наголосив, що поки його не впровадять, не варто піднімати тарифу на проїзд, бо у Львові досі не ведеться реального обліку пасажиропотоку.

«Ні 7, ні 8, і навіть 10 гривень за проїзд в громадському транспорті не обґрунтовані. Цих цін ніхто не може пояснити. Тому що у Львові немає обліку пасажирів, немає обліку коштів, які пасажири платять за проїзд! Ніхто не знає, скільки точно в день комунальний і приватний транспорт перевозить пасажирів», – зауважив він.

Також у Львові активно обговорюють можливість впровадження безкоштовного транспорту. Що думають експерти з цього приводу читайте тут: «Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів.