На Львівщині викрили угрупування, яке організувало гральний бізнес під виглядом лотерей

До суду скерували обвинувальний акт стосовно учасників злочинної групи, які організували гральні заклади у Трускавці та Стебнику. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, заклади були розташовані у містах Трускавець та Стебник і працювали під вивісками операторів лотерей. Але фактично, відвідувачам надавались послуги у сфері грального бізнесу за допомогою комп’ютерної техніки та із виплатою виграшних коштів.

«Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, яке зловмисники використовували для надання клієнтам незаконних послуг, флеш-накопичувачі, «чорнові» бухгалтерські записи, мережеве та інше обладнання, а також грошові кошти, виручені від злочинної діяльності», – йдеться в повідомленні.

Організатору групи, 27-річному мешканцю міста Трускавець, та його спільникам слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.28 (вчинення злочину організованою групою) – ч.1 ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Учасникам організованої злочинної групи загрожує покарання у вигляді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як відомо, 20 грудня уряд виключив можливість функціонування грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Так, лише за один день на Львівщині поліцейські припинили незаконну діяльність 268 гральних закладів.

Також генпрокурор України Руслан Рябошапка вважає, що правохоронні органи, які мають перешкоджати гральному бізнесу, наразі «кришують» цей напрям.

Згодом у МВС запевнили, що нині в країні не залишилось жодного грального закладу, який би працював.

Також ми повідомляли, що «чорним бізнесменам» зі Львівщини, які налагодили підпільний гральний бізнес, вже оголошують підозри.

Фото: Нацполіція