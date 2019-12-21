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Правоохоронні органи, які мають перешкоджати гральному бізнесу, зараз «кришують» цей напрям, – Рябошапка

Вероніка Рой

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає, що правохоронні органи, які мають перешкоджати гральному бізнесу, наразі «кришують» цей напрям, передає пресслужба ГПУ.

 

«Наразі в країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов’язок протидіяти «гральному бізнесу», його очолюють. Це неприпустимо і роль прокуратури на цьому напрямі буде жорсткою та безапеляційною», — наголосив Руслан Рябошапка.

Крім цього, він зазначив, що за результатами наради в ГПУ прийнято рішення про створення спільних робочих груп правоохоронних органів, а також забезпечення системної роботи та координації діяльності на цьому напрямі. Окремо було піднято питання причетності правоохоронців до безперешкодної діяльності таких закладів.

Зазначимо, вчора уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. За словами прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей.

Лише за один день на Львівщині поліцейські припинили незаконну діяльність 268 гральних закладів. В той же час, правоохоронці закликають громадян повідомляти про заклади, у яких надаються послуги у сфері грального бізнесу.

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