Корупційна схема у медзакупівлях на Львівщині: директорка фірми-постачальника вийшла під заставу

Галицький районний суд взяв під варту директорку фірми-постачальника в рамках викритої на Львівщині корупційної схеми, організованої керівниками медичних закладів та комерційної структури під час закупівель за бюджетні кошти медичних виробів та обладнання. Однак вона вийшла зі СІЗО, сплативши заставу у понад 100 тисяч. Про це Львівському порталу повідомили у УСБУ у Львівщини та обласній прокуратурі.

Як раніше стало відомо, оперативники спецслужби встановили, що посадовці систематично отримували від комерційних структур «відкати» у розмірі 10-15% за сприяння в укладанні вигідних контрактів. Угоди передбачали закупівлю вищевказаних товарів для медустанов за завищеними цінами.

Правоохоронці СБУ затримали посадовця медустанов в порядку статті 208 КПК України, після передачі в офісі фірми-постачальника чергового хабара у сумі 24 500 грн. Раніше оперативники спецслужби задокументували низку інших фактів отримання «відкатів» керівниками ряду медичних закладів регіону.

Відтак Галицьким судом ухвалено рішення щодо директорки фірми-постачальника, яка фігурувала у протиправних схемах з бюджетними коштами за підозрою у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 369 (Давання хабара) Кримінального кодексу України про обрання їй міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою в Львівському слідчому ізоляторі з альтернативою внесення застави у розмірі 120 тис.грн. Тривають невідкладні слідчі дії.

Згодом у прокуратурі поінформували, що «директорці підприємства Галицький районний суд міста Львова у четвер, 16 січня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 126 тис. грн застави, яку фігурантка сплатила».

Нагадаємо, як повідомляли правоохоронці, керівника Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Андрія Синюту спіймали на хабарі у 24,5 тисяч гривень 24 грудня 2019 року. Згодом його відсторонили з посади. Також було задокументувано низку фактів отримання «відкатів» керівниками ряду медичних закладів Львівщини. Водночас колектив Чорнобильської лікарні вважає, що затримання їх головного лікаря спрямоване на дискредитацію медустанови.